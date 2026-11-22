जागरण संवादाता, सहारनपुर। रेल यात्रियों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। रेलवे ने लुधियाना जंक्शन से धुरी रेलखंड दोहरीकरण व लुधियाना में प्री-नान इंटर लाकिंग और नान-इंटरलाकिंग कार्य के चलते ब्लाक लिया है। इस दौरान 10 जनवरी तक लंबी दूरी की विभिन्न मार्गों की 39 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इसके अलावा नौ ट्रेनों को रूट बदलकर संचालित किया जाएगा।

रेलवे द्वारा जिन ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में कैंसिल किया गया है, उनमें वाया सहारनपुर होकर निकलने वाली भी कई प्रमुख ट्रेनें शामिल है। जिले से बड़ी संख्या में लोग हरियाणा पंजाब, व हिमाचल रोज जाते है, ट्रेनों को निरस्त रखने व रूट बदलकर संचालित करने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

ये रहेंगी लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनें कैंसिल

गाड़ी संख्या 12054 व 12053 अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस 6 और 8 जनवरी को कैंसिल रहेंगी। 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस 6 से 8 जनवरी तक और 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर 8 से 10 जनवरी तक निरस्त रहेगी। 14681 दिल्ली-जालंधर सिटी सुपर फास्ट 8 जनवरी को । 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी 2 जनवरी को और 19028 जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस 4 जनवरी। 22439 व 22440 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत 7 और 8 जनवरी, 12411 व 12412 चंडीगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस व 14506 व 14505 नंगल डैम-अमृतसर एक्सप्रेस 6 से 8 जनवरी, 22479 व 22480 नई दिल्ली-लोहियां खास अलग अलग तिथियों में कैंसिल रहेगी। 22485 व 22486 नई दिल्ली-फिरोजपुर कैंट 23 नवंबर, 1, 4 और 8 जनवरी। 14680 अमृतसर-दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस 6 से 8 जनवरी, 14679 दिल्ली-अमृतसर 6 व 7 जनवरी को कैंसिल रहेंगी।

मेमू व पैसेंजर ट्रेनें भी रहेंगी कैंसिल

गाड़ी संख्या 64521 व 64524 अंबाला कैंट-लुधियाना और 64551 व 64552 लुधियाना-छेहरटा छह से आठ जनवरी तक निरस्त रहेंगी। इसके अलावा कई पैसेंजर ट्रेनें 54051,54054, 54603, 54606, 54631, 54636, 54645 व 54646 ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में कैंसिल रखा जाएगा। साथ ही आठ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर बीच मार्ग से संचालित किया जाएगा।