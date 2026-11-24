संवाद सहयोगी, गंगोह (सहारनपुर)। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और लाला किशन चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विधानसभा स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में रोजगार के अवसर मिलने पर युवाओं में खुशी दिखी।

कार्यक्रम में अतिथि नीरज प्रधान और विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. इंद्रदेव सिंह तथा मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के कुलसचिव कमल कृष्ण ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी रामवीर सिंह के मार्गदर्शन में हुआ। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक डा. ऋषिपाल ने की। मेले के लिए 800 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया।

चयन प्रक्रिया के बाद 350 युवाओं को मौके पर ही जाब ऑफर लेटर दिए गए। व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में राष्ट्रीय सेवा योजना के 70 वालंटियर्स और रोवर रेंजर्स के 20 स्वयंसेवकों ने सहयोग किया। पंजीकरण और कंपनी इंटरव्यू काउंटर पर उनकी सक्रिय भूमिका रही। कीर्ति चौधरी, शाद, मुजम्मिल और उनकी टीम ने भी आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने में योगदान दिया। महाविद्यालय प्रशासन और सेवा योजन कार्यालय ने चयनित युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

शोभित विश्वविद्यालय में नवरंग कार्यक्रम 26 नवंबर से गंगोह : शोभित विश्वविद्यालय में दो दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव नवरंग 2026 का आयोजन 26 नवंबर से होगा। उत्सव में विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कार्यक्रम संयोजक प्रो. आरिफ नसीर ने कहा कि महोत्सव विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच देगा। इसका उद्देश्य छिपी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक सहभागिता की भावना विकसित करना है।