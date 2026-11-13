इंदिरा मैराथन व हाफ मैराथन दौड़ 19 को प्रयागराज में, अलग-अलग वर्गों के लिए इनामी राशि है 12 लाख

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, प्रयागराज जिला प्रशासन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ द्वारा 12 लाख नकद धनराशि की 41वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन एवं हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन 19 नवंबर को प्रयागराज में किया जाएगा।

मैराथन पुरुष एवं महिला वर्गों के लिए अलग अलग होगी। मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर होगी, जबकि हॉफ मैराथन दौड़ की दूरी 21.097 किलो मीटर होगी। इन दौड़ में पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक समान दूरी के लिए अलग अलग ईनामी राशि रखी गई है। फुल मैराथन विजेता को दो लाख, द्वितीय को एक लाख तथा तृतीय को 75 हजार, चतुर्थ से 14वें स्थान तक के प्रत्येक के लिए सांत्वना पुरस्कार राशि-10 हजार प्रति खिलाड़ी रखी गई है।