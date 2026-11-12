मुस्लिम युवक के बैंड का नाम बालाजी, विरोध हुआ तो आननफानन में बदलकर किया बाबाजी

संवाद सूत्र, गंगोह (सहारनपुर)। मुस्लिम संचालक के अपने बैंड का नाम बदलकर बालाजी बैंड रखने पर कस्बे में विवाद हो गया। धार्मिक तस्वीर और बालाजी के नाम के इस्तेमाल को लेकर हिंदू संगठन ने कड़ा विरोध जताया और तहरीर दे दी। विवाद गर्माता देख अब बैंड संचालक ने अपने बैंड का नाम बदलकर बाबाजी बैंड कर लिया है।

बता दें कि गंगोह में मुस्लिम युवक महताब द्वारा संचालित बैंड के प्रचार बैनर पर भगवान श्री बालाजी महाराज की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल किया गया था। बैनर पर शादी-विवाह, पार्टी और शोभायात्राओं में बैंड बुकिंग का प्रचार किया जा रहा था। इस पर राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक प्रतीकों का व्यावसायिक इस्तेमाल बताया था।