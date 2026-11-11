दरभंगा, सहरसा व गया के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें... सुरक्षा को प्राथमिकता, आरपीएफ की विशेष टुकड़ियां तैनात

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जहां ट्रेनें भारी लोड के कारण हांफने लगी है। अंबाला रेल डिविजन द्वारा त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालित करने का सिलसिला बढ़ाता जा रहा है। मंगलवार को दरभंगा, सहरसा व गया के लिए मार्ग पर कई स्पेशल ट्रेन संचालित करने के अलावा बुधवार को भी कई स्पेशल ट्रेन संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली है।

सीनियर डीसीएम यशनजीत सिंह ने बताया कि नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होने तथा नो-रुम की स्थिति के चलते और स्पेशल ट्रेनें भी फुल पर डिविजन यात्रियों की संख्या के आधार पर स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आरपीएफ की विशेष टुकड़ियां तैनात की गई हैं, ताकि भीड़ का उचित प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वे स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं।

आज यह चलेंगी स्पेशल ट्रेन

-गाड़ी संख्या 04662 लुधियाना-दरभंगा स्पेशल बुधवार(आज) और 13 नवंबर को चलेगी। वापसी में 04661 दरभंगा- लुधियाना जंक्शन स्पेशल बुधवार (आज) और 13 नवंबर को चलेगी

-04661 लुधियाना-गया जंक्शन स्पेशल 12 नवंबर को चलेगी। वापसी में 04663 गया जंक्शन-लुधियाना स्पेशल 13 नवंबर को चलेगी।

-04658 लुधियाना-सहरसा स्पेशल मंगलवार 10 नवंबर को रवाना हुई, वापसी में 04657 सहरसा -लुधियाना स्पेशल 12 नवंबर को चलेगी।