सहारनपुर के बनर्जी मार्केट में पुलिस की कार्रवाई, 200 से ज्यादा नकली iPhone और पार्ट्स बरामद

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर की बनर्जी मोबाइल मार्केट में डुप्लीकेट आईफोन और नकली पार्ट्स बेचने की सूचना पर एप्पल कंपनी के जांच अधिकारी ने पुलिस के साथ करीब सात से आठ दुकानों पर छापेमारी की।

कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर हुई कार्रवाई में 200 से अधिक कॉपी मोबाइल फोन और पार्ट्स मिले। पुलिस और कंपनी की टीम ने संदिग्ध सामान कब्जे में लेकर जांच के लिए कोतवाली पहुंचाया। छापेमारी की खबर फैलते ही कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर चले गए।

नगर कोतवाल राजीव कौशिक ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित सेमिता लीगल के संचालक मौहम्मद तौकीर ने जानकारी दी कि एप्पल कंपनी ने उन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया है। पिछले कुछ दिनों से सहारनपुर की कुछ दुकानों पर आईफोन के नाम पर डुप्लीकेट मोबाइल और नकली पार्ट्स बेचे जाने की सूचना मिल रही थी। कंपनी ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। गुरुवार दोपहर करीब एक बजे तौकीर नगर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।