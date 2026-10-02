राजस्थान: रिश्वत के आरोपी एएसपी के आईफोन में छिपे राज, 5 दिन से नहीं बताया पासवर्ड

जागरण संवाददाता, उदयपुर। दो करोड़ रुपए के रिश्वतकांड में गिरफ्तार एसओजी के एएसपी मुकेश सोनी से पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। एसीबी सूत्रों के अनुसार सोनी को कार्रवाई का पहले से शक था और वह परिवादी पर नजर रख रहा था।

गिरफ्तारी के बाद से जांच अधिकारी उसके आईफोन का पासवर्ड हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह पासवर्ड नहीं बता रहा है। बुधवार को एसीबी कोर्ट ने एएसपी मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह की रिमांड 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

एसीबी के अनुसार पूछताछ के दौरान सोनी ने रिश्वत मांगने से इनकार किया। इसके बाद अधिकारियों ने उसे रिकॉर्डिंग सुनाई तो वह चुप हो गया। दलाल सज्जन सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसने एएसपी के कहने पर ही परिवादी से संपर्क किया था।