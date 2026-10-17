दिल्ली-यमुनोत्री लिंक हाईवे पर जल्द दौड़ेंगी गाड़ियां, स्टेप वाइज शुरू करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली-यमुनोत्री लिंक हाईवे को चरणबद्ध ढंग शुरू कराने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में चिलकाना रोड से बेहट रोड तक निर्माण पूरा कराकर आवागमन शुरू कराने की योजना है। यहां निर्माण के लिए आइओसीएल से एनओसी लेने के अलावा दो स्थानों पर किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला उलझा है। हाईवे के इस हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद वाहन छह किमी पर दौड़ सकेंगे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली रोड पर चुनहेटी से बेहट रोड पर गांव देवला तक फोरलेन बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। 19.30 किमी लिंक बाइपास का निर्माण 222 करोड़ से कराया जा रहा है। वर्ष-2012 से उत्तर प्रदेश स्टेट हाइवे द्वारा फोरलेन के निर्माण को लगभग 90 प्रतिशत से अधिक भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई थी।

हाईवे के चिलकाना रोड से बेहट रोड पर गांव देवला तक लगभग छह किमी पर 35-35 मीटर की दो पुलिया का निर्माण चल रहा है। हाईवे पर आईओसीएल की लाइन होने के कारण लोक निर्माण विभाग ने आईओसीएल से एनओसी को लेकर वार्ता चल रही है।