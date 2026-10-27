Delhi-Dehradun Economic Corridor पर वाहन चलाते समय रखें सावधानी, ओवर स्पीडिंग पर पुलिस ने किया 312 का चालान

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात पुलिस ने दिल्ली-देहरादून इकोनामिक काॅरिडार पर ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया।

इंटरसेप्टर के माध्यम से की गई कार्रवाई में निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 312 वाहनों के चालान किए गए। इन वाहन चालकों पर कुल छह लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की तेज रफ्तार सड़क हादसों का कारण बन सकती है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने इंटरसेप्टर के माध्यम से वाहनों की गति पर नजर रखी। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।