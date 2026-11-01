दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर पर हलगोया से हरिद्वार 6 लेन पर दौड़ेंगे वाहन, सहारनपुर-हरिद्वार के बीच यात्रा होगी सुगम

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर पर हलगाेया से हरिद्वार तक सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे नवंबर के अंतिम सप्ताह में वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एनएचएआइ अभी हाईवे पर सुरक्षा मानकों और फिनिशिंग के काम को पूरा करने में जुटा है।

यह हाईवे सहारनपुर के 17 गांवों से होकर हरिद्वार जा रहा है। 51 किमी हाईवे की जिले में लंबाई 19 किमी है। हाईवे पर सहारनपुर के नागल और उत्तराखंड के सलियर से ही वाहन चढ़ और उतर सकेंगे। दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर पर बड़गांव के निकट गांव हलगोया से सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल हाइवे शुरू हो रहा है। बहादराबाद में फिनिशिंग का काम प्रगति पर है। हरिद्वार तक निर्माणाधीन 51 किमी एक्सेस कंट्रोल हाईवे की लागत लगभग 1500 करोड़ है। यह हाईवे गांव हलगोया में दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर से शुरू होकर खेड़ामुगल, पनियाली कासिमपुर, मानकपुर, कलियर शरीफ होकर बहादराबाद तक बन रहा है।

हलगोया से शुरू होकर किमी आठ में नागल और इसके बाद किमी 32 पर उत्तराखंड के सलियर पर हाईवे पर वाहनों को दूसरे मार्ग से चढ़ने और उतरने के लिए कट मिलेगा। हाईवे पर दो पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हाईवे पर वाहनों को ओवरटेक करने और चलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, इस पर हर कहीं से गाड़ियां नहीं चढ़ सकती हैं। प्रवेश और निकासी केवल निर्धारित इंटरचेंज या तय प्वाइंट से ही होता है।

हाईवे का इन स्थलों से मिलेगा लाभ सहारनपुर से हरिद्वार जाने के लिए पंचकूला-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे के अलावा सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे मिलेगा। रामपुर मनिहारान से बड़गांव होकर हलगोया पहुंचकर हाईवे से होकर भी हरिद्वार पहुंचा जा सकेगा। हाईवे पर छह बड़े पुल और छह फ्लाईओवर बनाए गए एनएचएआइ के अनुसार हाईवे पर छह बड़े पुल और छह फ्लाईओवर बनाए गए है। बढ़ेड़ी में 870 मीटर की ऐलीवेटिड रोड बनाई गई है। 51 किमी का एक्सेस कंट्रोल हाईवे जिले में 19 किमी है।