जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सर्किट हाउस में एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस की किरकिरी हो रही है।

सर्किट हाउस में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस मनमोहन सिंह के आगमन का कार्यक्रम था। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। उधर, कलक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण को लेकर सहारनपुर आए एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुबह करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंच गए।