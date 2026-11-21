VIDEO: असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर! सहारनपुर में UP पुलिस ने कराई किरकिरी, वीडियो वायरल
Saharanpur News: सहारनपुर में एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वीडियो वायरल होने से पुलिस की किरकिरी हुई है।
HighLights
ओवैसी को गलती से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
वीडियो वायरल होने से पुलिस की हुई किरकिरी।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सर्किट हाउस में एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस की किरकिरी हो रही है।
सर्किट हाउस में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस मनमोहन सिंह के आगमन का कार्यक्रम था। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। उधर, कलक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण को लेकर सहारनपुर आए एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुबह करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंच गए।
हालांकि पुलिसकर्मियों ने गलतफहमी में सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। उधर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के आने का कार्यक्रम टल गया। घटना का पता चलते ही एसएसपी अभिनंदन ने प्रोटोकाल चूक के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने मामले की जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मयंक पाठक को सौंपी है।
यह भी पढ़ें- सहारनपुर में ओवैसी और चंद्रशेखर की हुंकार, बोले- एक ही धर्म के स्थलों को क्यों बनाया जा रहा निशाना?
कलक्ट्रेट के बाहर ही रुकवाया काफिला, केवल सांसद की गाड़ी को प्रवेश
एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर शनिवार सुबह 10:50 बजे सहारनपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक मंथन किया। दोनों नेताओं के आगमन की सूचना मिलते ही दोनों दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी सर्किट हाउस पहुंच गए। हालांकि उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं संग बैठक नहीं की और दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर कलक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए।
यह भी पढ़ें- कांग्रेस MP इमरान मसूद के बयान से क्रिकेट में 'मजहब' की एंट्री! बोले- नाम सिराज है, इसीलिए नहीं मिली टीम में जगह
दोनों नेताओं ने पार्टियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी अपनी गाड़ियां लेकर उनके काफिले के साथ करीब 12 बजे कलक्ट्रेट पहुंच गए। कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को रुकवा दिया और केवल सांसद चंद्रशेखर व ओवैसी की गाड़ी को ही अंदर जाने दिया गया।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।