'गिराई गई मस्जिदें फिर होंगी आबाद, जो आज सत्ता में है वो कल नहीं रहेंगे', मौलाना अरशद मदनी का सरकार का हमला

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दारुल उलूम के सदर मुदर्रिस एवं जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आज मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वह फिर आबाद होंगी। जो लोग आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें मुसलमानों को निशाना बनाती थीं, जबकि मौजूदा सरकार के दौर में इस्लाम और उसकी धार्मिक पहचान को भी निशाना बनाया जा रहा है।

दारुल उलूम की मस्जिद रशीद में मंगलवार को कुल हिंद राब्ता-ए-मदारिस-ए-इस्लामिया अरबिया के सम्मेलन में देशभर से आए उलमा और मदरसों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अरशद मदनी ने सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लंबे समय तक धर्म और धार्मिक प्रतीकों को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन लोगों के दिलों से ईमान नहीं मिटाया जा सका।