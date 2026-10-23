यूपी जनगणना 2027: 16 से 30 नवंबर तक होगी स्वगणना, इन 40 सवालों के देने होंगे जवाब

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत 16 से 30 नवंबर तक लोग स्वगणना के माध्यम से अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

इस प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों को स्वगणना की प्रक्रिया और जनगणना से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।

गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में फील्ड ट्रेनर्स ने अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दी। वहीं मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र ने कहा कि जनगणना के आंकड़े सरकार की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों के निर्माण का आधार होते हैं।

परिवार का विवरण सही दर्ज कराना जरूरी

इसलिए प्रत्येक परिवार का विवरण सही और पूरा दर्ज होना जरूरी है। उन्होंने सभी निकायों, तहसीलों और सरकारी कार्यालयों में एक-एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए, ताकि जनगणना से जुड़े कार्यों का समन्वय और निगरानी की जा सके।

सभी विभागों को 24 नवंबर तक स्वगणना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। बताया गया कि जनगणना के दूसरे चरण में प्रगणक प्रत्येक व्यक्ति से 40 सवाल पूछेंगे। इनमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, आयु, धर्म, जाति, माता-पिता का विवरण, मातृभाषा, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और शैक्षिक स्तर से संबंधित जानकारियां शामिल होंगी।

16 से 30 नवंबर तक होगी स्वगणना इसके अलावा जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान और वर्तमान पते समेत अन्य विवरण भी दर्ज किए जाएंगे। स्वगणना के लिए 16 से 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इसमें लोग निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और सदस्यों से संबंधित विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे।