यूपी के स्कूलों में अब रील और शार्ट्स के अंदाज में होगी पढ़ाई, Gen-Z और Gen-Alpha के लिए बदला स्टडी ट्रेंड

राधेश्याम, रामपुर। जेन जी और जेन अल्फा की बदलती सीखने की शैली के साथ परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का अंदाज भी बदलने की तैयारी है। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कठिन अध्याय और जटिल अवधारणाओं को शार्ट्स, रील्स और छोटे वीडियो के जरिये आसान बनाया जाएगा।

राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कक्षा एक से 12 तक विषयवार डिजिटल कंटेंट तैयार करेगा। स्मार्ट क्लास इस पहल का स्थानीय आधार बनेंगी, जहां शिक्षक कठिन टापिक समझाने के साथ वीडियो के जरिये विद्यार्थियों को उसी पाठ की पुनरावृत्ति भी करा सकेंगे।

डिजिटल सामग्री के इस्तेमाल से शिक्षक किसी कठिन अवधारणा को केवल बोर्ड या किताब से समझाने के बजाय संबंधित शार्ट वीडियो, एनीमेशन और उदाहरण के जरिये उसे दृश्य रूप में समझा सकेंगे। कक्षा में समझ न आने पर विद्यार्थी उसी सामग्री को दोबारा देखकर टॉपिक की पुनरावृत्ति कर सकेंगे।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल शैक्षिक सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। डिजीटल शिक्षण सामग्री को छोटे और आकर्षक फार्मेट में विस्तार दिया जा रहा है। बीएसए कल्पना देवी ने बताया कि एसआइईटी की ओर से शिक्षकों के वीडियो तैयार कर डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब विषयवार शार्ट्स और रील्स तैयार किए जाएंगे। एसआइईटी अपना यू-ट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शुरू करने की तैयारी में है।