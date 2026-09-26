संघर्ष से सफलता: अपनों ने जताई असमर्थता तो बुआ ने पढ़ाया, अब यूपी पुलिस में दारोगा बनीं तारांकिता

संवाद सहयोगी, शाहबाद (रामपुर)। प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित तारांकिता की सफलता संघर्ष और अपनों के सहयोग की कहानी है। बस चालक की बेटी तारांकिता को बचपन में ही परिवार की परिस्थितियों के चलते बरेली निवासी बुआ के पास भेज दिया गया था। बुआ ने उसे बेटी की तरह पाला और पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में चयनित होकर उन्होंने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

तारांकिता के पिता पान सिंह प्रजापति रोडवेज में चालक हैं। उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। तारांकिता के जन्म के करीब एक साल बाद छोटे भाई का जन्म हुआ। परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए पिता ने बेटी को बरेली निवासी अपनी बहन के पास भेज दिया। बुआ ने उसकी परवरिश के साथ पढ़ाई जारी रखी। बरेली से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद तारांकिता को बुआ ने अपनी बेटी के पास ठाकुरद्वारा भेज दिया। वहां उन्होंने शार्टहैंड सीखी। उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी मिली। कोविड काल के बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की।