बेटे अब्दुल्ला से मिलने पहुंची तजीन फात्मा, आजम खां की रिहाई को लेकर दिया बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा ने कहा कि हमारी कोशिश आजम खां को जेल से बाहर निकालने की है।

अभी चुनाव के बारे में नहीं सोचा है। उन्होंने यह बयान शनिवार को जेल के बाहर मीडिया को दिया। वह जेल में बंद बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला से मिलने गई थीं। अब्दुल्ला और आजम खां दोनों दो पैन कार्ड मामले में जेल में बंद हैं।