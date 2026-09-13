घर मंगाई सोलर लाइट, पैकेट में निकली नमक की थैली... रामपुर के युवक के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड

संवाद सहयोगी, रामपुर। शाहबाद में एक युवक ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड का शिकार हुआ है। इमरजेंसी लाइट ऑर्डर की थी, लेकिन जब पार्सल खोला तो इमरजेंसी लाइट के बॉक्स में नमक की थैली निकली। अब यह रिटर्न भी नहीं हो रहा है। इसकी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।