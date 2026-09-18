रामपुर-स्वार मार्ग पर दर्दनाक हादसा: डंपर की टक्कर से 6 फीट गहरी खंदक में गिरी बाइक, बच्चों के सामने मां की मौत

संवाद सहयोगी, स्वार (रामपुर)। शादी समारोह से पति और बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही महिला तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने के बाद सड़क किनारे पानी से भरी खंदक में जा गिरी। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन बच्चे भी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

वहीं बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्वजन पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते थे, जिसके चलते शव को घर ले जाकर सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। गांव रसूलपुर फरीदपुर निवासी जलीस अहमद गुरुवार को अपनी 40 वर्षीय पत्नी फूल जहां, 13 वर्षीय बेटी उजेफा, 10 वर्षीय इंशा और आठ वर्षीय बेटे शान को बाइक पर बैठाकर स्वार में अपनी रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में गया था।

रात में शादी समारोह संपन्न होने के बाद वह पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से अपने गांव वापस लौट रहा था। रात करीब 11:40 बजे जलीस अहमद की बाइक स्वार-रामपुर मार्ग पर देव भूमि रेस्टोरेंट के पास पहुंची। इसी दौरान रामपुर की ओर से तेज गति से आ रहा खाली डंपर बाइक के पास से गुजरा। डंपर की चपेट में आने से बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक सवार फूल जहां बाइक से उछलकर सड़क किनारे खंदक में जा गिरी।