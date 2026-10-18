बीईओ पर कसना चाहते थे शिकंजा, उल्टा पड़ा दांव: रामपुर में शिकायत करने वाले 3 शिक्षक निलंबित

संवाद सहयोगी, रामपुर। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बबीता सिंह के विरुद्ध शिकायतों के जरिए दबाव बनाने का दांव तीन शिक्षकों पर ही भारी पड़ गया। जांच में तत्कालीन बीईओ के विरुद्ध हुई शिकायतें सही नहीं मिलीं। उल्टा, शिकायत करने व कराने वाले तीन शिक्षकों के विरुद्ध लगे आरोपों की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कल्पना देवी ने आरोपित सहायक अध्यापक साजिद अली, मोहम्मद सईद और शैलेंद्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया। तीनों पर फर्जी नामों से शिकायतें भेजने, इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने और स्वार ब्लाक का शैक्षिक माहौल खराब करने के आरोप हैं। बीएसए ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित समिति की जांच रिपोर्ट और शासन के निर्देशों पर कार्रवाई हुई है।