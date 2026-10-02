रामपुर-शाहबाद हाईवे पर 100 करोड़ के बजट के बाद भी गड्ढों का सफर, 3 साल बाद भी 50% काम अधूरा!

संवाद सहयोगी, शाहबाद (रामपुर)। रामपुर-शाहबाद स्टेट हाईवे पर निर्माण कार्य की रफ्तार थमने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सड़क जगह-जगह जर्जर हो चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। निर्माण कार्य कभी कुछ दिनों के लिए शुरू होता है तो फिर दोबारा बंद हो जाता है। ऐसे में राहगीरों को लंबे समय से बदहाल सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है।

पूर्व में निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार की मौत के बाद काम रुक गया था। इसके बाद बीच-बीच में निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद काम फिर बंद हो गया। इससे सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। शाहबाद से रामपुर के बीच कई स्थानों पर पुलियाें के आसपास भी सड़क का काम अधूरा पड़ा है। मार्ग के अन्य हिस्सों में भी गहरे गड्ढे हो गए हैं। शाहबाद से रामपुर व स्वार होकर उत्तराखंड के बाजपुर सीमा तक के करीब 56 किमी के सड़क चौड़ीकरण का कार्य तीन साल से चल रहा है। करीब सौ करोड़ के बजट वाले इस कार्य की स्थिति यह है कि अभी 50-60 प्रतिशत के बीच ही झूल रहा है।