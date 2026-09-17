पाकिस्तानी नंबर से धमकी, FIR में देरी पर भड़के पीठाधीश्वर सच्चिदानंद, सड़क पर धरने पर बैठे

जागरण संवाददाता, रामपुर। आठ दिन पहले रामपुर आए श्री चित्रगुप्त पीठ गोवर्धन मथुरा के पीठाधीश्वर डा. सच्चिदानंद महाराज को पाकिस्तान नंबर से मिली धमकी के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने गुरुवार शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

प्राथमिकी दर्ज कराने आए पीठाधीश्वर को काफी देर इंतजार करना पड़ा, जिस पर वह नाराज होकर राम चौक ज्वालानगर पर धरना देकर बैठ गए। जानकारी मिलने पर सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह तुरंत वहां पहुंच गए और आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया।

करीब 20 मिनट तक वह धरने पर बैठे रहे। प्राथमिकी में पीठाधीश्वर ने कहा है कि उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के पास कार सेवा के लिए नौ अगस्त को मथुरा में बड़ा आयोजन किया था। छह दिसंबर को लाखों की संख्या में साधु संतों और सनातनियों के साथ कार सेवा करने की घोषणा की थी। नौ सितंबर को वह रामपुर में ज्वालानगर स्थित श्री आदर्श रामलीला मैदान में जन्माष्टमी अवसर पर श्री कृष्ण छटी महोत्सव के आयोजन में शामिल होने आए थे।