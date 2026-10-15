मां के नाम पर राशन दुकान चला रहे थे सपा सभासद, जिला पूर्ति अधिकारी का बड़ा एक्शन, निरस्त

जागरण संवाददाता, रामपुर। पूर्ति विभाग ने अनियमितताओं में निलंबित चल रही दो दुकानों को निरस्त कर दिया है। इनमें सपा सभासद मुराद कलीम की दुकान भी शामिल है, जो उनकी मां के नाम पर थी। टीम को धमकाने वाले डीलर सैयद आफताब अली की दुकान को भी निरस्त किया है। मोहम्मद रशीद खां की दुकान को बहाल किया है।

शहर के मुहल्ला घेर इनायत खां निवासी सभासद मुराद कलीम की राशन की दुकान पर दो माह पहले पूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारा था। यह उनकी मां रफत जहां के नाम पर है। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में दुकान पर स्टाक बोर्ड पर खाद्यान्न की मात्रा अंकित नहीं होने, स्टाक रजिस्टर नियमानुसार क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक से सत्यापित न कराने, विक्रेता द्वारा वितरण प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने, दुकान में 54 किलो गेहूं अधिक एवं 27 किलो चावल कम पाए जाने की बात कही थी।