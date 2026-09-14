रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में दो गो तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से एक घायल
रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो गो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मोबीन पुलिस की गोली लगने ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस मुठभेड़ में दो गो तस्करों को किया गया गिरफ्तार।
एक गो तस्कर मोबीन के पैर में लगी पुलिस की गोली।
मोबीन पर गैंगस्टर समेत 18 मुकदमे हैं दर्ज।
जागरण संवाददाता, रामपुर। पुलिस ने मुठभेड़ में दो गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गोली पैर में लगने से एक गो तस्कर मोबीन घायल भी हुआ है। घायल गो तस्कर भोट थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में फरार भी चल रहा था।
गंज कोतवाली प्रभारी हिमांशु चौहान के अनुसार रविवार रात वह टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान रफत धर्मकांटे से चाकू चौक को जाने वाले रास्ते पर दो संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने तमंचे से पुलिस पर गोली चला दी।
पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। पुलिस की गोली एक व्यक्ति के बायें पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। घायल ने अपना नाम मोबीन बताया, जो अजीमनगर थाना क्षेत्र के खंडिया गांव का है और वर्तमान में गंज थाना क्षेत्र के नई बस्ती में रह रहा था।
दूसरा साथी शहजादनगर थाना क्षेत्र के जुठिया गांव का रिजवान है, जो गंज क्षेत्र के गूजरटोला मुहल्ले में रह रहा था। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि घायल मोबीन पर गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर, गुंडा अधिनियम, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास आदि धाराओं में जिले के विभिन्न थानों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। रिजवान के खिलाफ मिलक थाने में पशु क्रूरता अधिनियम और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज है। दोनों के पास से तमंचे और बिना नंबर की बाइक मिली है।
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