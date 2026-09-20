रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के आरोपी चाचा-भतीजे गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से एक घायल
रामपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो गो तस्करों, चाचा-भतीजे को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो गो तस्करों को गिरफ्तार किया।
एक तस्कर नाजिम के पैर में गोली लगने से घायल हुआ।
गिरफ्तार चाचा-भतीजे पर पहले भी गोकशी के कई मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, रामपुर। शहजादनगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों चाचा-भतीजे हैं। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से भतीजा घायल हो गया है। मुठभेड़ की घटना रविवार सुबह चार बजे हुई।
शहजादनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मिलक भंडपुरा गांव के जंगल में दो संदिग्ध लोग गोकशी के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए शहजादनगर थाना प्रभारी कुलदीप राणा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां दो लोग एक गोवंशीय पशु को वध करने के उद्देश्य से लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उनकी धरपकड़ के लिए घेराबंदी की।
पुलिस से खुद को घिरता देख गो तस्करों ने तमंचे से गोली चला दी। पुलिस ने बचाव करते हुए जवाब में गोली चलाई। पुलिस की गोली पैर में लगने से एक बदमाश घायल होकर गिर गया, जबकि दूसरा भागने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया।
घायल बदमाश नाजिम इसी थाना क्षेत्र के जुठिया गांव का है, जबकि दूसरा आरोपित भूरा उसका चाचा है। वह भी जुठिया गांव का है। सीओ मिलक पीतमपाल सिंह ने बताया कि दोनों ने तीन दिन पहले भी इसी जंगल में गोकशी की घटना करना स्वीकार किया है। दोनों के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
शहजादनगर पुलिस द्वारा दो सप्ताह में मुठभेड़ की यह दूसरी घटना है। इससे पहले छह सितंबर की रात शहजादनगर पुलिस ने चमरपुरा के जंगल से गो तस्कर अखलाक को पकड़ा था। वह भी जुठिया गांव का है। पुलिस की गोली पैर में लगने से वह भी घायल हो गया था।
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