रामपुर में 22.34 करोड़ से भाखड़ा डैम पर बनेगा नया पुल, कृषि राज्यमंत्री ने किया भूमि पूजन

संवाद सहयोगी, रामपुर। हाइवे स्थित भाखड़ा नदी पर अंग्रेजों के जमाने में बने जर्जर लोहे के पुल की जगह अब 22 करोड़ 34 लाख 32 हजार रुपये की लागत से नए सेतु का निर्माण कराया जाएगा।

कृषि राज्यमंत्री ने शुक्रवार को विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर नारियल फोड़ने के साथ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। शासन की ओर से छह करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि नए पुल का निर्माण 18 महीने में पूरा कर इसे जनता को समर्पित करने का लक्ष्य है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का चहुंमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है।

विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोधी क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को देखकर घबरा गए हैं। भाखड़ा बांध पर सात करोड़ रुपये की लागत से लगाए गए ऑटोमैटिक गेटों में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर कहा कि बांध में सुरंग और रिसाव की समस्या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई थी।

साठा धान और पराली प्रबंधन के मुद्दे पर भी राज्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। कहा कि साठा धान भी लगवाएंगे और पराली भी जलवायेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। उन्होंने विपक्ष पर उनके खिलाफ झूठा माहौल बनाने और राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप लगाया।