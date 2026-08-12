शराब के विरोध पर पत्नी का दुपट्टे से घोंटा था गला: रामपुर कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, रामपुर। शराब पीने को लेकर टोकने वाली पत्नी की उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। हत्या की वारदात टांडा थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई थी। 18 अगस्त 2023 को नया गांव उर्फ रामनगर लतीफपुर निवासी रमेश की पत्नी अनीता खेत पर चारा लेने गई थी।

वहां उसकी लाश मिली थी। मृतका का मायका स्वार कोतवाली क्षेत्र के मसवासी के वार्ड संख्या चार का है। मायके से आए उसके भाई संजीव कुमार ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बहनोई और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था।