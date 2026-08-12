आजम खान से जेल में मिले शिवपाल यादव, बाहर आकर अधिकारियों और BJP को दी ये सीधी चेतावनी
सपा महासचिव शिवपाल यादव ने रामपुर जेल में आजम खां से मुलाकात के बाद भाजपा और अधिकारियों को सपा सरकार आने पर सजा की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पूरी सम ...और पढ़ें
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जौहर विश्वविद्यालय में मीडिया ये कर रहे थे वार्ता
जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खान पर भाजपा और अधिकारियों ने जुल्म किए है। सपा की सरकार बनने पर सभी को सजा मिलेगी।
शिवपाल जौहर विश्वविद्यालय में बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जेल में आजम खान और अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। करीब एक घंटे की जेल में हुई मुलाकात पर कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आजम खान के साथ हैं।
कहा कि जेल में आजम खां के साथ आगामी चुनाव पर भी चर्चा हुई है। आजम खां ने कहा है कि चुनावी दौरा कीजिए। अखिलेश के लिए भी चुनावी दौरा करने की सलाह दी है।
शिवपाल ने कहा कि इतनी जुल्म, ज्यादती के बावजूद आजम खान टूटे नहीं हैं। टिकट बंटवारे के सवाल पर कहा कि इसके लिए पार्टी अध्यक्ष ही सर्वेसर्वा होता है।
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