आजम खान से जेल में मिले शिवपाल यादव, बाहर आकर अधिकारियों और BJP को दी ये सीधी चेतावनी

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खान पर भाजपा और अधिकारियों ने जुल्म किए है। सपा की सरकार बनने पर सभी को सजा मिलेगी।

शिवपाल जौहर विश्वविद्यालय में बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जेल में आजम खान और अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। करीब एक घंटे की जेल में हुई मुलाकात पर कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आजम खान के साथ हैं।