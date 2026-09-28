रामपुर में कुदरत का कहर: कोसी नदी के तेज बहाव में बहे 11 बेजुबान, पशुपालकों के आंसुओं में बदला रोजी-रोटी का सहारा

संवाद सूत्र, पटवाई (रामपुर)। प्रकृति की मार और तेज बारिश ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। पटवाई थाना क्षेत्र के दलपुरा बिसरा गांव से एक बेहद मर्मस्पर्शी और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ सोमवार सुबह पानी के तेज बहाव में बहकर 11 बेजुबान पशुओं की मौत हो गई।

इस घटना ने उन गरीब परिवारों से उनकी रोजी-रोटी का इकलौता सहारा छीन लिया है, जिनके लिए पशुपालन ही जीवनयापन का मुख्य आधार था। दलपुरा बिसरा गांव के रहने वाले कई पशुपालक अपने मवेशियों को लेकर पटवाई के भैया नगला गांव की तरफ निकले थे।

भैया नगला के कोसी पुल के नीचे पानी का बहाव बहुत अधिक था। जब जानवर वहां से गुजर रहे थे, तो अचानक वे इस तेज बहाव की चपेट में आ गए। पानी के सैलाब को देखकर पशुपालकों ने चीख-पुकार मचाई और अपनी जान की परवाह किए बिना मवेशियों को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन पानी का बहाव इतना विकराल था कि वे चाहकर भी बेजुबानों की जान नहीं बचा सके।

एक साथ 11 पशुओं की मौत से इन पीड़ित परिवारों को लाखों रुपये की भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। इस हृदयविदारक घटना के बाद से पीड़ित परिवारों में रोना-पीटू मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्रशासन से मदद की गुहार घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से उचित और त्वरित मुआवजे की मांग की है।