रामपुर: एक जैसी आंखों की पुतलियां और फिंगरप्रिंट! 3 महीने फंसा रहा जुड़वां बहनों का आधार, ऐसे निकला समाधान

जागरण संवाददाता, रामपुर। एक जैसे फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों (रेटिना) की बायोमेट्रिक समानता के चलते पिछले तीन महीनों से पहचान के संकट से जूझ रहीं दो जुड़वां मासूम बहनों को आखिरकार अपनी अलग पहचान मिल गई है।

मोहल्ला खारी कुआं निवासी जुबैर इल्यास की जुड़वां बेटियों तुबा जुबैर और खिजरा के साथ यह समस्या आ रही थी। बायोमेट्रिक पंजीकरण के दौरान साफ्टवेयर दोनों की शारीरिक पहचान को एक समान मान रहा था।

इसके चलते एक बच्ची का कार्ड बनने के बाद दूसरी का डेटा डुप्लीकेट बताकर खारिज कर दिया जाता था। दूसरी बेटी का आधार कार्ड न बनने से लाचार पिता काफी समय से परेशान थे। समाधान न मिलने पर वह कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन में पहुंचे।