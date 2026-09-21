रामपुर में अनोखा मामला: दामाद की हरकतों से तंग आकर ससुर ने रद्द कराई जमानत, भिजवाया जेल

जागरण संवाददाता, रामपुर। ससुर ने हिस्ट्रीशीटर दामाद की जमानत वापस ले ली और उसे जेल भिजवा दिया। ससुर का कहना है कि दामाद के खिलाफ गोकशी के पहले से कई मुकदमे हैं। वह दोबारा गोकशी की घटनाएं कर सकता है। ऐसे में उसका जेल जाना जरूरी है। यह मामला थाना केमरी का है।

सोमवार को थाने में बिलासपुर कोतवाली के पिपलिया गांव के हनीफ पहुंचे। केमरी थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह को बताया कि उनका दामाद शकील आपके थाना क्षेत्र के मुहल्ला गोढ़ी में रहता है। वह पहले गोवंशीय पशुओं को मांस की बिक्री के लिए मारता था। अब आशंका है कि वह फिर से आपराधिक कृत्य कर सकता है। उसके खिलाफ वर्ष 2018 में केमरी थाने में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वह जमानत पर बाहर है।