जनगणना में न छूटे कोई परिवार: 16 नवंबर से मिलेगी स्व-गणना की सुविधा, CDO रामपुर ने दिए कड़े निर्देश

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनगणना-2027 को पूरी तरह सटीक और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। यह कार्यक्रम एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर- घर पहुंचकर किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी गुलाब चंद्र ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गणना के दौरान कोई व्यक्ति या परिवार छूटने नहीं पाए और किसी की दोहरी गणना भी नहीं हो।

सोमवार को संत शिरोमणि सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में आमजन की भागीदारी बेहद जरूरी है।

इसलिए स्व-गणना की सुविधा के बारे में लोगों को व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए। आगे कहा कि सभी चार्ज अधिकारी अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्व-गणना को लेकर लोगों को जानकारी दें। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रशिक्षण और क्षेत्रीय तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश दिए। सीडीओ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 का द्वितीय चरण एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों का विवरण दर्ज करेंगे। इससे पहले नागरिकों को 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। आनलाइन स्व-गणना पूरी करने वाले परिवार को एक आइडी प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के आने पर दिखाना होगा।

स्व-गणना नहीं करने वाले परिवारों का विवरण प्रगणक घर जाकर दर्ज करेंगे। पांच जनवरी 2027 की मध्य रात्रि 12 बजे जनगणना का संदर्भ समय निर्धारित है। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण राउंड होगा। इस दौरान संदर्भ समय के आसपास हुए जन्म और मृत्यु की जानकारी को अद्यतन किया जाएगा। बैठक में जनगणना-2027 के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई। बताया कि जनगणना सहायकों और तकनीकी सहायकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 17 और 18 सितंबर को पूरा हो चुका है। चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 और 21 सितंबर को कराया गया। जबकि जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण भी 21 सितंबर को सर्किट हाउस में सम्पन्न हुआ। सीडीओ ने कहा कि जनगणना की सफलता केवल विभागीय तैयारी से संभव नहीं है। इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।