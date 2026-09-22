रामपुर में 23 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला, 30 मल्टीनेशनल कंपनियां युवाओं को देंगी नौकरी

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से 23 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को साक्षात्कार के आधार पर नौकरी मिलेगी।

मेले का आयोजन एपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कौशलगंज बिलासपुर में किया जाएगा। मेले में राज्यमंत्री बलदेव औलख भी युवाओं का हौंसला बढ़ाने आएंगे। मेले में करीब 30 मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।

प्रभारी जिला सेवायोजन अधिकारी रत्नेश चंद्र ने बताया कि मेले में कक्षा आठ, हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई डिप्लोमा एवं बीटेक पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।