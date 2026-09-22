प्रयागराज में 24 सितंबर को होगा रोजगार महोत्सव, 3000 से ज्यादा पदों पर होगी डायरेक्ट भर्ती

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर में 24 सितंबर को एक दिवसीय रोजगार महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा।

रोजगार महोत्सव सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें निजी क्षेत्र की करीब 20 कंपनियां अभ्यर्थियों का सीधे चयन करेंगी। कंपनियों में विभिन्न पदों पर 3000 से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती प्रस्तावित है।

चयनित अभ्यर्थियों को 10 हजार से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलने की संभावना है। रोजगार मेले में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, पालीटेक्निक, बीटेक और एमबीए उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं।