106 साल पुराना भाखड़ा पुल क्यों तोड़ा जा रहा? नया पुल बहने पर उठे सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

जागरण संवाददाता, रामपुर। बिलासपुर की ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाले करीब 106 साल पुराने भाखड़ा पुल को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग उठी है। यह मांग कांग्रेस कमेटी के लोगों ने पूर्व विधायक संजय कपूर के नेतृत्व में जिलाधिकारी से भेंटकर उठाई है।

साथ ही इस दौरान सौंपे ज्ञापन में पुराने पुल को संरक्षित करने, उसकी तकनीकी जांच कराने और नए पुल के निर्माण की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। पूर्व विधायक संजय कपूर ने कहा कि ऐतिहासिक भाखड़ा पुल बिलासपुर के गौरव और विरासत का प्रतीक है। इसे ध्वस्त करने से पहले विशेषज्ञों से इसकी स्थिति का आकलन कराना जरूरी है। उनके मुताबिक, पुराने पुल के स्थान पर बनाए गए नए डैम के बाढ़ में क्षतिग्रस्त होकर बहने की घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

उन्होंने मांग की कि पुराने पुल का विशेषज्ञों से संरचनात्मक परीक्षण कराया जाए। यदि यह छोटे वाहनों के आवागमन के लिए सुरक्षित पाया जाता है तो आवश्यक मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम के बाद इसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार किया जाए।