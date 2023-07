मैं मुस्लिम धर्म छोड़ना चाहती हूं, योगी सर.... Help Me, रामपुर की युवती ने एसपी दफ्तर के बाहर जमकर किया हंगामा

वीडियो में नजर आने वाली युवती ने अपने स्वजन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका दावा है कि रिश्तेदारों ने भी उसका शोषण किया। दो साल पहले उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसकी अदालत में सुनवाई चल रही है। मुकदमे की पैरवी के संबंध में युवती 21 जुलाई को कचहरी आई थी। यहां शाम के समय एसपी कार्यालय के बाहर उसने हंगामा किया।

रामपुर की एक युवती का VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो ग्रैब

Your browser does not support the audio element.