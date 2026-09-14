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दहेज नहीं दिया तो बेटी ने मांगे पैसे... गुस्से में अंधे पिता ने लोहे की रॉड से कर दी हत्या, रामपुर में सनसनी

By Bhaskar Singh Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Mon, 14 Sep 2026 09:44 PM (IST)

रामपुर में बेटी आशिया की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पिता हबीब अहमद को गिरफ्तार किया है। जांच ...और पढ़ें

पुलिस द्वारा बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हबीब अहमद। जागरण

पुलिस द्वारा बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हबीब अहमद। जागरण

HighLights

  1. चार दिन पहले कब्र से लाश निकलवाकर पुलिस ने कराया था पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, रामपुर। मायके आई बेटी आशिया की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पिता हबीब अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। 10 सितंबर को पुलिस ने मृतका के पति हमजा की ओर से पिता, मां व दो भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस की जांच में अन्य निर्दोष मिले। हत्यारोपित पिता को न्यायालय के आदेेश पर जेल भेज दिया है।

प्राथमिकी दर्ज कराने वाले हमजा मूल रूप से मुरादाबाद के दलपतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने करीब एक साल पहले सिविल लाइंस क्षेत्र के अजीतपुर की आशिया बी से कोर्ट मैरिज की थी।

शादी के बाद से दोनों दिल्ली के मालवीयनगर में रहते थे। पति का आरोप था कि 18 अगस्त को आशिया दिल्ली से अपने मायके आईं थीं। यहां 20 अगस्त को उनकी मौत हो गई।

मायके वालों ने बिना उन्हें सूचना दिए पत्नी के शव को दफन कर दिया था। दफन भोट थाना क्षेत्र के पैतृक गांव तराना किया गया था। उन्होंने यहां आकर पत्नी के बारे में जानकारी की।

इसके बाद छह सितंबर को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने शव कब्र से निकलवाकर पैनल से पोस्टमार्टम कराया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत का कारण स्पष्ट हुआ। सिविल लाइंस पुलिस ने पति की तहरीर पर मृतका के पिता हबीब अहमद, मां समीना बेगम, दो भाइयों अलीशान व फैजुल उर रहमान को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी।

सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आशिया हत्याकांड का राजफाश कर दिया है। हत्या में अन्य आरोपितों के शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दोनों भाई बाहर रहते हैं। उनके मोबाइल की सीडीआर चेक की गई थी।

घटना के दिन बेटी और उसके पिता के बीच विवाद हुआ था। पिता को उसकी शादी में दहेज नहीं देना पड़ा, इसलिए बेटी पिता से रुपये मांग रही थी। इससे नाराज होकर पिता ने गुस्से में लोहे की राड से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

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