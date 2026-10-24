नामकरण की खुशियां मातम में बदलीं: समारोह में आए 4 साल के मासूम की खुले नाले में डूबने से मौत

संवाद सूत्र, मसवासी (रामपुर)। रिश्तेदारी में नामकरण संस्कार में शामिल होने आए चार वर्षीय तन्नू की खुले नाले में डूबने से मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से स्वजन में चीत्कार मच गई। घटना शनिवार शाम छह बजे करीमपुर गांव में हुई।

गांव निवासी अरुण कुमार के घर उनके बेटे का नामकरण संस्कार था। इसमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के दभौरा टांडा निवासी राकेश कुमार अपने बेटे अमित और पोते तन्नू के साथ आए थे। राकेश कुमार अरुण के फुफेरे भाई हैं। बताया जाता है कि खेलते समय तन्नू घर के पास खुले नाले में गिर गया। काफी देर तक तन्नू नहीं दिखा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। करीब दो घंटे खोजने के बाद भी उसका पता नहीं चला।

इसके बाद गांव के मंदिर से बच्चे को तलाशने के लिए अनाउंसमेंट कराया गया। परिवार और ग्रामीण खोजबीन कर रहे थे, तभी नाले में उसकी सैंडल उतराती हुई दिखाई दी। तलाश करने पर तन्नू नाले में डूबा मिला। उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तन्नू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मां रोते-रोते कई बार बेहोश हो गई। अरुण कुमार के घर सुबह से नामकरण समारोह की तैयारियां चल रही थीं और परिवार में खुशी का माहौल था। तन्नू की मौत की खबर मिलते ही समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पहले भी नाले में गिरने से दो की हो चुकी है मौत नाले में गिरने से मौत होने के हादसे पहले भी हो चुके हैं। थाना गंज के मुहल्ला सतूने संग नई बस्ती में तेज बारिश के दौरान एक 12 वर्षीय बालक की नाले में गिरने से मौत हो गई।