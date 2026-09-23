प्रमोशन नहीं मिलने पर युवती ने रामगंगा नदी में लगाई छलांग, दवा कंपनी की मैनेजर पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। शाहबाद में रामगंगा नदी में कूदकर जान देने वाली युवती निशा के मामले में आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। एक दवा कंपनी की मैनेजर रहनुमा के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी निशा के पिता वाहिद की ओर से दर्ज की है। वह मिलक कोतवाली क्षेत्र के लखीमपुर भीका गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार निर्धन है। उनकी बेटी 21 वर्षीय निशा रामपुर में इंदिरा कालोनी स्थित पुखराज हर्बल कंपनी में फील्ड वर्कर थी।