रामपुर : 800 करोड़ का महाठग कन्हैया गुलाटी रामपुर में भी कर गया 47 लाख की ठगी, FIR हुई दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। आठ सौ करोड़ की धोखाधड़ी में वांछित बरेली के महाठग और हिस्ट्रीशीटर घोषित कन्हैया गुलाटी ने रामपुर में भी प्रापर्टी डीलर गुलफाम को शिकार बनाया। करीब तीन वर्ष पहले अपनी कैनविज ग्रुप आफ कंपनी में निवेश के बदले हर महीने पांच प्रतिशत लाभांश का झांसा दिया। फिर 22वें महीने में मूलधन लौटाने का भी वादा किया।

धीरे-धीरे 47.75 लाख रुपये हथिया लिए और चंपत हो गया। एसपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। उसके विरुद्ध करीब 100 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। 75 हजार के इनामी के विरुद्ध कई मुकदमों की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भी कर रही है। उसके व परिवार के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर भी जारी है।

ऐसे बिछाया जाल गुलफाम ने पुलिस को बताया कि नवंबर, 2023 में उसकी मुलाकात कैनविज ग्रुप आफ कंपनी के कुछ पदाधिकारियों से हुई थी। उन्होंने कंपनी के सर्वेसर्वा कन्हैया गुलाटी से मिलवाया। उसने कंपनी की अच्छी स्थिति के कोरे आंकड़े दिखाए और कंपनी में 20 महीने निवेश के बदले हर महीने पांच प्रतिशत लाभांश का वादा किया। यह भी बताया कि चाहने पर एक महीने रकम रोककर कंपनी 22वें महीने में जमा मूलधन भी वापस मिल जाएगी।