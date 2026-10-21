इफको खाद के 800 कट्टों से भरा ट्रक जांच के घेरे में, चालक नहीं दिखा पाया कागज; पुलिस ने क्रेन से हटाया

संवाद सूत्र, दढ़ियाल (रामपुर)। कस्बे क्षेत्र में काशीपुर मार्ग स्थित इफको खाद के गोदाम पर रामपुर से आए खाद के ट्रक को राज्य वाणिज्य कर विभाग ने पकड़ा है, जिसमें खाद के 800 कट्टे लदे बताए गए हैं। मौके पर ट्रक चालक और गोदाम कर्मचारियों से आवश्यक कागजात मांगे गए, तो वे नहीं दिखा पाए। कर अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चौकी प्रभारी अमित कुमार मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए।

कागजात नहीं दिखाए जाने पर कर अधिकारी प्रियंका सिंह ने ट्रक को रामपुर ले जाने के लिए कहा, तो चालक ने गोदाम से कुछ दूरी चलकर ट्रक खराब होने की बात कहकर उसे बीच मार्ग पर खड़ा कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई।

पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटा कर किनारे खड़ा कराकर जाम खुलवाया। राज्य वाणिज्य कर अधिकारी प्रियंका सिंह ने नगर में इफको खाद के कट्टों से भरा ट्रक पकड़कर जांच की। जांच के दौरान चालक से अभिलेख दिखाने को कहा लेकिन वह चालान सहित अन्य जरूरी कागजात नहीं दिखा सका। कर अधिकारी ने गोदाम पर विक्रय अधिकारी दीपक कुमार और सहायक अधिकारी धीरेन्द्र सिंह से कागजात मांगे तो वह भी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी बता दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।