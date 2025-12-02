Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुलेट बाइक और पांच लाख कैश न मिलने पर शादी से क‍िया इनकार, एसपी के आदेश पर 5 पर मुकदमा

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    दहेज में बुलेट बाइक और पांच लाख रुपये न मिलने पर लड़के पक्ष ने शादी से ठीक पहले रिश्ता तोड़ दिया और बरात लाने से भी इनकार कर दिया। पंचायत में समझौते क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, शाहबाद। दहेज में बुलेट बाइक और पांच लाख रुपये न मिलने पर लड़के पक्ष ने शादी से ठीक पहले रिश्ता तोड़ दिया और बरात लाने से भी इनकार कर दिया। पंचायत में समझौते की कोशिशें भी नाकाम रहीं। इसके बाद लड़की के दिव्यांग पिता ने पुलिस में शिकायत दी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुहल्ला फर्राशान निवासी शाहिद का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी नेहा का रिश्ता करीब छह माह पहले पड़ोस में तय किया था। मंगनी में उन्होंने काफी रूपये भी खर्च किए थे। नवंबर में शादी की तारीख भी तय हो गई थी।

    शाहिद का आरोप है कि शादी का समय नजदीक आते ही लड़के पक्ष ने अचानक दहेज में बुलेट बाइक और पांच लाख रुपये नकदी की मांग रख दी। मांग पूरी होने पर ही शादी करने की धमकी दी। पंचायत बुलाने पर उन्हें धमकाया भी गया।

    शाहिद के मुताबिक 22 नवंबर को लड़का इरफान, उसका पिता महबूब, भाई सुलेमान, अखलाक और फरमान उनके घर में घुस आए और मारपीट की। बीच-बचाव करने आईं उनकी बेटियों को भी पीटा गया।

    मुहल्ले के लोग जुटे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। शाहिद ने पहले थाना पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एसपी से गुहार लगाई, जिसके आदेश पर पांचों आरोपितों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई।