रामपुर: जनरल स्टोर संचालक की गला रेतकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनरल स्टोर संचालक पूरन सिंह की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह उनका शव दुकान के पास धान के खेत में पड़ा मिला।

सिविल लाइंस क्षेत्र के विजईया गांव निवासी पूरन ने करीब डेढ़ वर्ष पहले गांव के बाहर जमीन खरीदकर जनरल स्टोर के लिए दुकान बनाई थी। वह रात में दुकान पर ही सोता था। शनिवार सुबह आसपास के लोगों ने दुकान के नजदीक धान के खेत में उसका शव पड़ा देखा। उसके गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले।