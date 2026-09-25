'पुलिस के आरोप झूठे हैं...' डूंगरपुर मामले में आजम खान के पक्ष में उतरा गवाह, कोर्ट में दिया यह बयान

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान के खिलाफ शुक्रवार को डूंगरपुर प्रकरण में सुनवाई हुई। आजम खान के बचाव में उनके अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने अनवर खान को गवाही के लिए पेश किया। गवाह ने अपने बयान में पुलिस द्वारा लगाए आरोपों का समर्थन नहीं किया और आजम खान पर लगाए आरोपों को झूठा बताया। गवाह की मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है।

अब अभियोजन के अधिवक्ता गवाह से जिरह करेंगे। जिरह के लिए पहली अक्टूबर नियत हुई है। सुनवाई के दौरान आजम खान भी रामपुर जेल से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए न्यायालय में पेश हुए। डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाए थे। यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर तोड़ दिया गया था। इन लोगों ने ही भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे। 11 लोगों की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में आरोप है कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था। इन मुकदमों में पहले आजम खान नामजद नहीं थे, लेकिन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खान को भी आरोपित बनाया था।