आजम खां की बढ़ीं मुश्किलें: 100 से ज्यादा केस और ₹400 करोड़ का हिसाब, भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामलों में फंसा शिकंजा

अनिल अवस्थी, रामपुर। 100 से अधिक मुकदमों को साजिश का परिणाम बताकर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप से बेदाग होने का दावा करने वाले सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान अब भ्रष्टाचार के तीन मामलों में घिर गए हैं। सीतापुर जेल से पिछले वर्ष 23 सितंबर को रिहाई के बाद उन्होंने कई मंचों से अपनी बेगुनाही का दावा किया था।

अब हज समिति की जमीन के कथित नियमविरुद्ध हस्तांतरण, सरकारी इमारत पर अवैध कब्जे और विश्वविद्यालय निर्माण में धन के कथित दुरुपयोग के मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है। विजिलेंस ने आठ सितंबर को तत्कालीन राज्य हज समिति अध्यक्ष आजम खान समेत पांच लोगों के खिलाफ लखनऊ में भ्रष्टाचार की प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हज समिति की जमीन नियमों के विपरीत आमिश डेवलपर्स के नाम रजिस्ट्री करा दी। इससे समिति को दो करोड़ रुपये से अधिक की क्षति होने का आरोप है। मामले की विवेचना जारी है। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में भी आजम खान के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है। इसमें आरोप है कि नवाब रामपुर की बनवाई गई इमारत को बैकडेट में आवंटित कराकर उस पर अवैध कब्जा किया गया।