अखिलेश-आजम की मुलाकात से क्यों बढ़ी विरोधी दलों की बेचैनी? रामपुर की बिलासपुर सीट पर फंसा कांग्रेस का पेच

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रामपुर जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खान से गुरुवार को हुई मुलाकात पर सपा ही नहीं, दूसरे दलों की निगाहें भी टिकी रहीं। इसमें सबसे अधिक बेचैनी कांग्रेस पदाधिकारियों में दिखी। कुछ दिन पहले ही संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष निक्कू पंडित की संयुक्त प्रेसवार्ता भी हो चुकी है।

18 अक्टूबर को रामपुर के टांडा में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। वहीं, लगभग साल भर से जेल में बंद आजम खान से अखिलेश यादव एक बार भी उनसे मिलने रामपुर नहीं पहुंचे थे।

इसको लेकर आजम खान के समर्थकों में अखिलेश के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। ओवैसी की इंट्री ने इसे और तूल दे दिया। ऐसे में अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक में ही सेंध लगती नजर आने लगी। माना जा रहा है कि इसी के चलते अखिलेश यादव आनन-फानन में रामपुर पहुंच गए। यहां उन्होंने वह सभी पैंतरे आजमाए जिससे मुस्लिम समुदाय में यह संदेश जाए कि अखिलेश पार्टी समेत आजम के साथ खड़े हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि सहयोगी दलों से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करने वालों की लंबी-चौड़ी सूची पर भी उन्होंने आजम से बात की है। मतलब साफ है कि इसके जरिये उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि पार्टी उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने में आजम खान को पूरी तरजीह दे रही है।