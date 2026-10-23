'आजम थे, हैं और रहेंगे, फर्जी मुकदमे लंबे समय तक उन्हें कैद नहीं रख सकते', जेल में मुलाकात के बाद बोले अखिलेश

जागरण संवाददाता, रामपुर। मुस्लिम मतों को लेकर विपक्षी पार्टियों के कटाक्ष, गुटबाजी में बंटे पार्टीजन और आजम खान की उपेक्षा का आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को करीब तीन घंटे के रामपुर दौरे में बिना सीधे टिप्पणी के उनके (आजम खान) के साथ खुद को खड़ा कर जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा आजम थे, हैं और रहेंगे। रामपुर में ही रामराज्य कुचला जा रहा है।

समय लग सकता है, लेकिन फर्जी मुकदमों में इतनी ताकत नहीं कि वह आजम को कैद रख सकें। उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के सहारे प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। बोले-भाजपा का पढ़ाई से लेना-देना नहीं है। यूनिवर्सिटी जो बच्चों का भविष्य बनाती है, उसको बर्बाद करने के लिए साजिश रची गई है, उसका राजफाश होगा।

सालभर बाद आजम खान से मिलने आए अखिलेश यादव 1.20 बजे रामपुर पहुंचे। सीधे जेल जाकर 10 साल की सजा काट रहे आजम से एक घंटे मुलाकात की। बाहर निकलते ही उनके बड़े बेटे अदीब के कंधे पर हाथ रखकर साथ का भरोसा दिया। फिर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आजम के साथ पार्टी के खड़े होने का सीधा संदेश दिया। बोले-सपा का लक्ष्य स्पष्ट है-भाजपा को हराना। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी।

दावेदारों की धड़कनें बढ़ीं उन्होंने पीडीए, सामाजिक न्याय और सच्चाई को पार्टी के प्रमुख मुद्दे बताते हुए प्रदेश में ऐतिहासिक सरकार बनने का दावा किया। गठबंधन के सहयोगियों से मिली उम्मीदवारों की सूची पर भी आजम से चर्चा हुई है। यह कहकर उन्होंने गठबंधन के साथ पार्टी के कई दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी। क्योंकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही कई पार्टी विधायकों से आजम खान खफा बताए जा रहे हैं।