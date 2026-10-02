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दिल्ली कूच से पहले AAP नेताओं के घर आधी रात पहुंची पुलिस, प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला नजरबंद!

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Fri, 02 Oct 2026 05:36 PM (IST)

रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला और अन्य नेताओं को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने ...और पढ़ें

दिल्ली जंतर मंतर पर जाने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला के आवास पर पहुंची पुलिस।

दिल्ली जंतर मंतर पर जाने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला के आवास पर पहुंची पुलिस।

जागरण संवाददाता, रामपुर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे स्थानीय पदाधिकारियों को पुलिस ने रोक दिया। गुरुवार को रात करीब एक बजे ही पुलिस आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला के आवास पर पहुंच गई। उस समय प्रदेश प्रवक्ता अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ दिल्ली जाने के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। पुलिस के इस रवैये पर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है।

इसलिए गांधी जयंती के मौके पर वह अपने जिलाध्यक्ष अंसार व अन्य साथी सभासदों के साथ दिल्ली जंतर-मंतर जाने के लिए देर रात घर से निकलने वाले थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई।

देर रात पुलिस ने उनके घर को घेर लिया और उन्हें दिल्ली जाने से जबरन रोक दिया। उन्होंने अपने फेसबुक एकाउंट पर कुछ तस्वीरों के साथ पोस्ट भी किया है।

इसमें कहा है कि हम लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन सरकार ने पुलिस के पहरे में हमें घर में कैद कर दिया। सरकार को शायद लगता है कि पुलिस लगाकर विपक्ष की आवाज को दबाया जा सकता है।

मगर लोकतंत्र में सवाल पूछने और अपनी बात रखने की आवाज को इस तरह नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा, पुलिस लगा सकते हैं, रास्ते रोक सकते हैं, हमें घर में कैद कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज पर पहरा नहीं लगा सकते। लोकतंत्र के लिए हमारी आवाज न कल रुकी थी, न आज रुकेगी।

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