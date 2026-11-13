यूपी रोडवेज ने ऑनलाइन टिकट रिफंड के लिए जारी किया WhatsApp नंबर, 24 घंटे में पैसे होंगे वापस

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम की बसों में आनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों के खाते से रुपये कटने के बाद टिकट नहीं मिलने की समस्या से निपटने के लिए नई पहल की गई है।

नेटवर्क या तकनीकी समस्या के कारण भुगतान होने के बावजूद टिकट जारी नहीं होने पर यात्रियों को अब रिफंड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवहन निगम ने इसके लिए वॉट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर भुगतान का स्क्रीनशॉट भेजकर रुपये वापस पाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

रायबरेली परिवहन निगम डिपो से 94 निगम और 72 अनुबंधित बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों से प्रतिदिन 20 से 22 हजार यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। टिकट के लिए आनलाइन भुगतान के दौरान कई बार नेटवर्क की समस्या या अन्य तकनीकी कारणों से खाते से रुपये कट जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में यात्रियों को यात्रा के लिए परिचालक से दोबारा आनलाइन भुगतान या नकद राशि देकर टिकट लेना पड़ता है। इससे यात्रियों को परेशानी के साथ अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है।

परिवहन निगम ने जारी किया वॉट्सएप नंबर परिवहन निगम ने इस समस्या के समाधान के लिए वॉट्सएप नंबर जारी किया है। यात्री के खाते से रुपये कटने के बावजूद टिकट नहीं मिलने पर उसे भुगतान से संबंधित स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजना होगा। इसके बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत रिफंड की कार्रवाई की जाएगी।