UP PET परीक्षा के लिए रायबरेली परिवहन निगम ने की तैयारी, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को लेकर परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली परीक्षा के दौरान यात्रियों की संख्या और जरूरत के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि परीक्षा के दिनों में जिन मार्गों पर यात्रियों और अभ्यर्थियों की भीड़ अधिक रहेगी, वहां बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उपलब्ध बसों का बेहतर उपयोग करते हुए संचालन व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे बस अड्डों पर यात्रियों को अधिक देर तक इंतजार न करना पड़े। इसको लेकर कर्मचारी व अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है।