श्रद्धा दुबे की तलाश में रायबरेली पहुंची लखनऊ पुलिस, डेढ़ घंटे तक माता-पिता से बंद कमरे में की पूछताछ

जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ में हुई शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ की पुलिस टीम सोमवार को शहर पहुंची। पुलिस ने रामजी पुरम स्थित श्रद्धा के आवास पर उसके पिता एसपी दुबे और सौतेली मां से पूछताछ की।

पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक दंपती से बंद कमरे में पूछताछ कर जानकारी जुटाई। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास लोग एकत्रित हो गए। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा रहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार श्रद्धा ने यहीं रहकर शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी।

माता-पिता से बंद कमरे में हुई पूछताछ जानकारी के अनुसार मामले में श्रृद्धा समेत अन्य आरोपितों की तलाश में लखनऊ पुलिस ने कई टीमें लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को बीते दिनों श्रद्धा की लोकेशन शहर या आस पास होने की आशंका थी, जिस पर पुलिस ने उसके माता पिता से बंद कमरे में लंबे समय तक पूछताछ जारी रखी।